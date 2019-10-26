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26 октября 201916:37

Ретро-трамвай угодил в аварию в центре Санкт-Петербурга. Видео

ВКонтакте/spb_today

В субботу, 26 октября, на Сенной площади в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ретро-трамвая.

 

Раритетный вагон протаранил легковой автомобиль Nissan, стоявший на путях. Легковушку отбросило вперед, и она протаранила еще несколько транспортных средств, находившихся перед ней.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

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