Ретро-трамвай угодил в аварию в центре Санкт-Петербурга. Видео

В субботу, 26 октября, на Сенной площади в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ретро-трамвая.

Раритетный вагон протаранил легковой автомобиль Nissan, стоявший на путях. Легковушку отбросило вперед, и она протаранила еще несколько транспортных средств, находившихся перед ней.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.