На вьетнамском курорте нашли тело россиянки

Тело пенсионерки из России нашли на пляже во вьетнамской провинции Биньтхуан.

71-летнюю Любовь Котельникову обнаружили местные моряки. Ее отвезли в больницу, но было уже слишком поздно.

Полиция расследует инцидент, причина смерти пока не установлена. Полиция называет два варианта: умерла в результате удара по голове или утонула, передает РИА Новости.