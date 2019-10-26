Бутина: американцы замечательные, но потеряли систему правосудия

Возвращение домой Марии Бутиной. Того, через что она прошла, врагу не пожелаешь. Наверное, ее взгляды на ношение оружия и общение с такими же в Америке для кого-то — экзотика. Но это — ее конституционное право (и в России, и в США) — думать, как она хочет.

Еще до того как Мария Бутина поднялась на борт Airbus, что вылетал из Майами в Москву, к выходу на посадку принесли ее документы. Полицейский, согласно правилам, передал запечатанную папку командиру корабля.

Сотрудники американской иммиграционной службы специально дожидались того момента, когда все пассажиры рейса "Аэрофлота" из Майами в Москву окажутся на борту. Они установили специальное стекло, через него смотрят за тем, как осуществляется посадка, все ли уже зашли в самолет.

До вылета — считаные минуты, но Марии среди пассажиров все еще не видно. Почти потеряв надежду, неожиданно находим Бутину на 35-м ряду. Американцы провернули целую спецоперацию. Марию завели в самолет раньше всех.

- С освобождением вас поздравляем! Как вы себя чувствуете?

- Я домой хочу. Я бодро себя чувствую. Русские не сдаются, — говорит Бутина.

Последним испытанием стала многочасовая дорога из тюрьмы. Но мысли Марии были уже в Москве.

- Папа в аэропорт приезжает, хочу его обнять, — призналась Мария.

- Бабушка "Наполеон" сделала?

- Думаю, да.

Вместо бабушкиного "Наполеона" в руках у Марии пока что маленький тульский пряник — угостил бортпроводник. Марию Бутину экипаж вообще старался опекать всю долгую дорогу. Почти 11 часов в пути. Чтобы они прошли легче, ее пересадили в бизнес-класс.

- Как вам в бизнес-классе?

- Очень спокойно и тихо, — отметила Бутина.

Отдых для Марии сейчас — самое важное. Полтора года назад ее буквально затянуло в водоворот большой политики. На фоне провала мифического расследования о якобы российском вмешательстве в американские выборы вчерашняя студента, пытавшаяся на своем уровне налаживать связи между Россией и США, для ФБР стала идеальной мишенью.

- Когда вся политическая борьба превращается в коллективную шизофрению, все начинается с маленького. А вдруг если что, то во всем всегда будут виноваты русские, — говорит Мария.

- Америку не возненавидели?

- Нет абсолютно. Я считаю, что американский народ замечательный, но он потерял свою систему правосудия. И он потеряет свою страну, если ничего не сделает.

Самым тяжелым испытанием для Марии, по ее признанию, была изоляция. В одиночной камере она провела 117 дней.

- Ко мне приставили охранников, у меня была открыта камера, и там сидела охранница и наблюдала совершенно за всем, что происходило в камере. Если тебе необходимо в туалет, ты учишься это делать демонстративно. Это пытка. Это ужасно, — вспоминает Мария.

Информация за решетку тоже просачивалась по крупицам. Редкие газеты, никакого Интернета и телевидения. Вместе с Марией включаем выступление российского президента, в котором Владимир Путин называл вынесенный ей приговор "беспределом". На помощь гражданке России пришли наши дипломаты и правозащитники.

- Я считаю, что президент бы заступился за любого гражданина нашей страны, будь то я или любой другой человек, россиянин, оказавшийся в такой ситуации. Я очень горда своей страной, своим происхождением. Я даже еще больше осознаю это сейчас, потому что моя страна меня не бросила, — подчеркнула Бутина.

Про Марию все это время конечно, много писали и говорили. Среди пассажиров быстро распространились новости о ее возвращении. Вот земляки из Сибири подошли, чтобы попросить о совместном фото.

- Я поверить не могу. Это был очень долгий срок, — вздыхает Мария.

Вскоре в иллюминаторе замелькали квадраты подмосковных полей. Шереметьевской полосы лайнер касается около полудня. Из самолета Мария вышла одной из первых, чтобы быстрее встретиться с папой.

По пути к выстроенным в зоне прилета телекамерам успеваем перехватить счастливое семейство на эскалаторе. Они не виделись больше трех лет. Но в Москве надолго не задержатся. Мама с бабушкой остались ждать в родном Барнауле. Больше всего, рассказала нам Мария Бутила, она соскучилась по снежной зиме и по настоящей русской бане.