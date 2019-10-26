"Бурановская бабушка" Наталья Пугачева скончалась незадолго до дня рождения

В субботу, не дожив всего двух дней до своего 84-летия, умерла солистка музыкального фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева. Печальную новость сообщил в "Твиттере" глава Удмуртии Александр Бречалов.

Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.

Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI — Александр Бречалов (@brechalov) October 26, 2019

Он выразил соболезнования родным и близким народной любимицы. В 2014 году в Удмуртии скончалась на 87-м году жизни еще одна из "Бурановских бабушек" — Елизавета Зарбатова.

"Бурановские бабушки" — российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, ставший известным благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. В 2012 году "Бурановские бабушки" представляли Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Баку, произвели там фурор и заняли второе место.