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26 октября 201918:55

"Бурановская бабушка" Наталья Пугачева скончалась незадолго до дня рождения

Кристина Королева/ТАСС

В субботу, не дожив всего двух дней до своего 84-летия, умерла солистка музыкального фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева. Печальную новость сообщил в "Твиттере" глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он выразил соболезнования родным и близким народной любимицы. В 2014 году в Удмуртии скончалась на 87-м году жизни еще одна из "Бурановских бабушек" — Елизавета Зарбатова.

"Бурановские бабушки" — российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, ставший известным благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. В 2012 году "Бурановские бабушки" представляли Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Баку, произвели там фурор и заняли второе место.

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