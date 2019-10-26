Москва — Вашингтону: прекратите охоту за россиянами

Российское посольство в Вашингтоне призвало прекратить охоту за россиянами по всему миру. Заявление было сделано в ответ на утверждение американской миссии в Москве о правоте американской судебной системы в деле Марии Бутиной.

В заявлении российского диппредставительства напоминается, что в американских тюрьмах остаются наши соотечественники, осужденные по сфабрикованным обвинениям.

Мария Бутина сегодня прилетела в Россию из США, где была обвинена "в преступном сговоре для работы в США в качестве иностранного агента". Ей грозило до 15 лет тюрьмы, однако Бутина пошла на сделку со следствием и была приговорена к 1,5 годам тюремного срока. Вчера Бутину депортировали в Россию. Сегодня в "Шереметьеве" ее встречали отец и младшая сестра, специально прилетевшие из Барнаула.