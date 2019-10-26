Норвежский Киркенес отмечает 75-летие освобождения Красной Армией от нацистов

В норвежском городке Киркенес, что на границе с Мурманской областью, отмечают 75-летие освобождения Красной Армией Восточного Финнмарка от нацистской оккупации.

Российский гимн на норвежской земле в исполнении военных — явление экстраординарное, как и повод: 75 лет назад Красная Армия за две с половиной недели освободила эту местность. Событие для страны фьордов столь значимое, что на его празднование приехал сам король Харальд Пятый. Ему тогда удалось спастись, выехав через СССР. Несколько дней его, еще мальчика, укрывали в окрестностях Мурманска.

Главный элемент торжеств — возложение цветов к памятникам советским воинам. В этих местах о подвиге русских помнят и бережно хранят все, что связано с теми событиями. Оккупация северной части Норвегии с 1940 года была прекращена только благодаря Петсамо-Киркенесской операции.

После четырех лет фашистского ига норвежцы встречали советских воинов с распростертыми объятиями. Юстед Элиас 75 лет назад был в числе этих освобожденных. Он был 7-летним мальчиком, но хорошо запомнил эти шахты и пещеры, где его семья и еще 3500 норвежцев пряталась от немцев. Места было настолько мало, что еженедельно приходилось искать новые уголки.

"Я помню этот страшный дом под каменным небом с четырехэтажными нарами, где была большая печь, стоял постоянный детский плач. Из-за войны мы подолгу не могли выйти из туннеля. Нас как могли утешали наши матери. Я также помню солдата по фамилии Сафронов, который сказал: "Выходите, вы уже освобождены". Я до сих пор помню те ощущения счастья, которые нас охватили, мы ждали этого очень долго", — рассказал Юстед.

Но возвращаться им было некуда — отходя, армия Вермахта сожгла и разрушила все что могла: здания, дома и мосты. Больше года советские солдаты помогали норвежцам восстанавливать быт и инфраструктуру.

"Я помню, когда мы вышли из туннеля, русские солдаты давали нам еду, помогали восстанавливать и заново строить наши дома. Я запомнила одного из них — его звали Саша — он посадил меня на колени и учил рисовать. Я подумала, что у него могут быть дома такие же дети, как я. Это очень глубоко запало мне в душу, и я буду помнить его всегда", — призналась Дора Лисбетвалл, жительница Киркинеса.

С 7-го по 25 октября Красная Армия буквально смела оборону 19-го горно-егерского корпуса, который насчитывал 53 тысяч человек. Тяжелейшие бои шли на земле, воде и в воздухе. В живых участников тех событий практически уже не осталось. Соловецкий юнга Валентин Солдатов попал на торпедный катер в 15 лет.

"Высадка десанта прошла очень удачно, безо всякого сопротивления немцев. Они тут уже выдохлись или поняли, что бесполезное дело", — отметил Валентин Солдатов, участник тех событий.

Сама Петсамо-Киркенесская операция операция в том виде, в котором мы ее знаем, стала возможна лишь благодаря этому месту: раньше его называли "долиной смерти", сейчас оно называется Долина славы. Именно здесь советские солдаты почти 4 года сдерживали натиск фашистов. Отсюда до Мурманска примерно 40 километров, но за годы боев противник так и не смог прорвать нашу оборону.

Ожесточенные бои здесь сильно осложняла природа: голая тундра без возможности укрыться и провести захват будто соперничала со снегопадами и северным ветром. В память о тех событиях местные реконструкторы максимально подробно попытались воссоздать два эпизода столкновений с фашистами. И рельеф, и погода были примерно такие же, только снега поменьше, судя по фотографиям.

Единственная в мире стратегическая наступательная операция, проведенная в условиях Заполярья. Она вошла в число пятидесяти, имевших ключевое значения для исхода всей Великой Отечественной войны. Именно она в значительной степени повлияла на расстановку сил в северной части Европы.