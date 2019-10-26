Еще один украинец заболел дифтерией

Очередной случай дифтерии зафиксирован на Украине. Диагноз поставили 47-летнему жителю Тернополя. Он прививался в 2017 году, и сформировавшийся антитоксический иммунитет после контакта с больными не дал развиться тяжелым осложнениям, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

Ранее стало известно, что в Ужгороде в Национальном университете приостановили занятия из-за вспышки заболевания. В Киеве у 9-летнего мальчика подтвержден диагноз "дифтерия".