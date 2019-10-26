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26 октября 201923:01 Илья Баев

Осенний Новый год: индийцы запустили мировой флешмоб

EPA

26 октября индийцы празднуют Новый год. Вообще-то они отмечают его 4 раза в год. Сегодня — осенний Новый год.

Пока в Нью-Дели считают часы до Нового года, индийская диаспора в Дубае ярко заявила: праздник стартовал. И вот флешмоб в честь Дивали разлетается по всему миру. Танцуют уже в центре Окленда, на городской сцене Нью-Йорка и в Москве.

В шелковом сари здесь соревнуются на лучший индийский танец. Это ученики московской школы, родили которые по долгу службы оказались в России.

Свой шестнадцатый новый год в России будет встречать и Рави Кумар. Сходу просит подождать — необходимо зажечь свечи в честь победы света над тьмой. Это индийская легенда, когда принц Рама победил демона Равана.

Эту силу традиций переняла и русская жена Рави. Вот ею приготовленное масала.

В их семье Новый год отмечают, как минимум, трижды. Ну а как иначе, когда по русской традиции есть и старый, и новый, а по индийской — праздник Холи в конце февраля, Гуди-падва, что весной, еще в первый день месяца Чайтра необходимо собрать друзей и, конечно, не пропустить фестиваль огней Дивали — один из самых древних и почитаемых.

Для Нидана, который торгует редким видом черного агата, это еще и начало нового финансового года. Во время Дивали он просит достатка у богини богатства Лакшми.

"Мы обращаемся к высшим силам с молитвами о благополучии не только для себя, но и для всего мира. Это чудесное событие, которое объединяет", — отметил Нидана.

Торговля в праздник идет активно. На импровизированном базаре, который расположился в одной из столичных гостиниц, собрались сотни покупателей. Вот очередь за палантинами, здесь стоят за маслом люпина. Скупают и рис, и специи. Здесь, кажется, выставлено все, чем богата Индия. Тут же и роспись хной, и гадания на картах Таро, хотя это больше привлекает москвичей.

Кульминация праздника — световое шоу. Под сотни сияющих огней и лучей всех гостей приглашают к столу отметить Дивали древним блюдом чаат.

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