Жители Риги привели в порядок оскверненный памятник освободителям

Жители Риги очистили памятник воинам-освободителям, ранее оскверненный вандалами. Неизвестные облили монумент краской. Местная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Это не первый акт вандализма, отмечает "Россия 24". Националисты не раз призывали снести мемориал, в 1997 году даже была предпринята попытка его взорвать. Несмотря на это, каждое 9 мая у памятника собираются люди, которые возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы.