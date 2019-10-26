Трехкратная чемпионка мира, 26-летняя прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам 2019 года. Церемония вручения наград Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) проходила в Эстонии.

В борьбе за награду россиянка опередила британскую бегунью Дайну Эшер-Смит, голландскую бегунью Сифан Хассан и немецкую прыгунью Малайку Михамбо.

"Для меня это большая честь, – сказала Ласицкене, слова которой приводит ТАСС. – Я благодарю свою команду, семью, супруга, моего тренера, менеджера и всех, кто меня поддерживал".