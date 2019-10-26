Из-за смерти пассажира самолет совершил экстренную посадку в Волгограде

Экстренную посадку в Волгограде совершил самолет авиакомпании "Победа", летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ.

В экстренных службах Волгоградской области сообщили, что такое решение было принято из-за клинической смерти пассажира на борту.

По информации источника, онкобольной пассажир 62 лет летел на родину. До прибытия бригады скорой помощи пассажир умер, сообщает РИА Новости.