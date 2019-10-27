Трусова – о победе на Skate Canada: просто люблю то, что я делаю

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от победы с двумя мировыми рекордами на втором этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) – Skate Canada.

"Я люблю соревнования и жду их с волнением. Я просто люблю то, что я делаю. Я счастлива, что победила, буду продолжать работать больше, когда вернусь домой, – сказала Трусова, слова которой приводит ТАСС. – Часто случается, что я падаю с первого прыжка на тренировках. Все нормально, мне просто нужно продолжать работать".