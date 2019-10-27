На месте ликвидации аль-Багдади обнаружены тела ребенка и женщин

На месте ликвидации главаря группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади обнаружены семь тел, в том числе одного ребенка и трех женщин. Как утверждают неназванные медицинские источники, эти люди погибли в результате операции США по ликвидации аль-Багдади.

Террорист и его окружение скрывались на объекте, расположенном около деревни Бариша в сирийской провинции Идлиб, менее чем в десяти километрах от границы с Турцией. В ходе операции восемь вертолетов и два беспилотника США в течение полутора часов наносили удары по этому объекту.

После американской операции в деревне полностью уничтожен один дом и сгорели несколько палаток, сообщает РИА Новости.

По информации телеканала "Аль-Арабия", место, где скрывался аль-Багдади, американцам указала иракская национальная разведка. В этой связи в канцелярию премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди была направлена благодарность от правительства США.

Со своей стороны, командующий вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Абди заявил, что к операции также причастна курдская разведка, пишет ТАСС.

Сообщения о гибели аль-Багдади появляются в разных СМИ уже несколько лет. Однако официального подтверждения ни одно из них пока не получило.