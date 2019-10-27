Ситуация в Сирии: Кремль призвал называть вещи своими именами

О ходе многочасовых переговоров президентов России и Турции в Сочи, итогом которых стал меморандум о взаимопонимании по Сирии, рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Рекордная по продолжительности встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в резиденции "Бочаров ручей" 22 октября. На ней президенты договорились, что север Сирии будут патрулировать российские военные, а курдские формирования должны отойти от границы на 30 километров вглубь страны.

Переговоры шли шесть с половиной часов в формате "один на один", а также с министрами иностранных дел и обороны, другими представителями делегаций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще до начала встречи спрогнозировал — быстро не получится: "Переговоры будут очень сложными, много тем".

Президенты смотрели и карты, рассказал Песков — оба разбираются в нюансах местности, во всех нюансах расположения соединений, а по ходу составления текста сами вносили изменения. Они согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках.

"Переговоры были очень сложные, — подтвердил после Песков. — Потом, вы не забывайте, что турецкая сторона преследует свои цели. Опять же, нужно называть вещи своими именами, Россия — единственная страна, которая законно имеет свои вооруженные силы на территории Сирийской Арабской Республики".

Поэтому, пояснил Песков, нужно было сделать так, чтобы это была взаимовыгодная и взаимоприемлемая ситуация. Перед Россией стояла и еще одна задача: чтобы договоренности были приемлемы еще и для Дамаска.

В тот же вечер Путин позвонил президенту Сирии — Башар Асад принятые решения поддержал. В частности, потому, что документ сыграет важную роль в восстановлении целостности страны.