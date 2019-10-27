Отец Бутиной уточнил ее планы и состояние здоровья

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина, которая 26 октября прилетела в Москву, в ближайшие дни вернется домой, в Барнаул, сообщил отец девушки Валерий Бутин.

По его словам, состояние здоровья Марии нормальное. "Она поразительно хорошо держится", — сказал Бутин.

Мужчина признался, что пока они с дочерью "не могут прийти в себя" из-за постоянного внимания журналистов и необходимости рассказывать о пребывании девушки в американской тюрьме. Как рассказал Бутин, в понедельник, 28 октября, Маше предстоит новое большое интервью. Поэтому в Барнаул они смогут прилететь не ранее 29 октября.

"Мы, конечно, очень устали от этого внимания. По-человечески хочется остаться наедине, но понимаем, что необходимо рассказать об этом тяжелом этапе жизни Маши. Вернемся домой, пройдет время и начнется новая жизнь", — подчеркнул отец Бутиной, слова которого приводит "Интерфакс".

Между тем с Марией Бутиной встретился глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Маша — большая умница, лидер по своей натуре. Впереди у нее, без сомнения, много побед, но одну из главных она уже одержала", — цитирует высказывание парламентария РИА Новости.

Со своей стороны, член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод сообщил, что пригласил Бутину принять участие в заседании постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека. Как ожидается, девушка расскажет "о своем драматичном опыте пребывания в США", о том, с какими проблемами она столкнулась и как ее защищали, о своих впечатлениях об американском правосудии, сказал Брод. Заседание пройдет не раньше середины ноября.

Глава СПЧ Валерий Фадеев допускает возможность сотрудничества Совета с Бутиной: он заявил, что это "будет обсуждаться".