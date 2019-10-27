"Дорога памяти": в проекте по Великой Отечественной может поучаствовать каждый

Новый большой проект по увековечиванию памяти павших в Великой Отечественной войне к 75-летию Победы готовится в подмосковном парке "Патриот". "Дорога памяти" — мультимедийный музей под открытым небом, где будут десятки миллионов фотографий фронтовиков, партизан, блокадников, тружеников тыла — всех победителей фашизма. Важно, что фото своих родственников-фронтовиков для "Дороги памяти" может прислать каждый — на сайт doroga.mil.ru или по обычной почте.

Мы находимся почти на 100-метровой высоте — это звонница главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. И вот она, та самая строящаяся интерактивная "Дорога памяти". Уму непостижимо! Более 30 миллионов фотографий, живая дорога памяти, и делается это все для того, чтобы помнили мы и наши потомки.

С высоты третьего в мире по величине православного храма вид открывается грандиозный — поражает не только сам масштаб строительства, но и замысел. В центре мемориального комплекса — храм, а по периметру – галерея, она же – "Дорога памяти".

"Там будет симбиоз. И компьютерная графика в каких-то местах , где-то будут применены современные, новейшие способы подачи информации, мультимедиасистемы, в то же время там будут располагаться предметы, которые пришли из того времени", — рассказал Владимир Лукин, заместитель директора Центрального музея ВС РФ.

А вот это уже эксклюзив – нам показывают элементы готовой галереи, но только левую стену.

"Каждый посетитель сможет вбить фамилию своего родственника, знакомого, и вся эта информация, хранящаяся в базе данных Минобороны, будет доступна", — отметил Евгений Григорькин, представитель генподрядчика.

Интригу сохранят до 9 мая. Но в Центральном архиве Минобороны уже несколько месяцев — без выходных и круглосуточно — работают люди. Каждой карточке — почти 75 лет. Бесценные данные, редкие фото.

Я держу в руках учетную карточку офицера, фотография оригинальная, и уже после сканирования, возможно, родственники впервые увидят своего деда или прадеда.

До десяти миллионов фотографий, карточек — 16 миллионов. Это только здесь. Сканируют вручную. Три тысячи фотографий в день сканирует только один оператор. Работают 120 человек. Фото участников войны в центр обработки шлют со всех концов света. Насчитали 33 миллиона. В том числе это истории из личного архива руководства Минобороны России — фотографии родственников министра обороны Сергея Шойгу, его первого заместителя Руслана Цаликова и многих других, предки которых сражались за Родину.

"Все эти 33 миллиона участников будут в этой "реке памяти". Они будут загружены туда, информация о них будет доступна именно на памятнике, не просто в Интернет человек может залезть и посмотреть, а это место памяти, где к месту будет вспомнить о подвигах", — сказал Андрей Таранов, заместитель начальника Управления Минобороны по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.

У прославленного актера Бориса Галкина и фотографии готовы, и истории.

"Я просил бабушку рассказать про блокаду. Она наряды делала. Она сама — размером со снаряд, маленькая, хрупкая такая… По 14 часов они работали. Как это все пережить? Она говорит: ой, Борька, если бы я не работала, я бы умерла", — вспоминает заслуженный артист РФ Борис Галкин.

И дед, и отец, и мама, и бабушка актера прошли эту войну. "Они же ничего не рассказывали толком. Сколько раз я приставал, а они говорили: не надо", — отметил Галкин.

Но теперь эта память сохранится на "Дороге памяти" и в фотографиях, и в историях. Интерактивная картинка — как раз один из элементов "Дороги памяти". А если максимально приблизиться к реальности, то погружаешься в атмосферу Великой Отечественной войны. Эффект полного присутствия, и это очень волнительные ощущения.

"Дорога памяти", словно машина времени, отошлет посетителя на 75 лет назад. Но главное — люди военных лет. Виртуальные фото: имена, фамилии, ордена, подвиги.

Генерал-майор в отставке Вячеслав Печугин принес в военкомат полнейшую военную историю своей семьи и погибшего фронтовика отца, чтобы увековечить на "Дороге памяти".

У генерала-полковника Геннадия Васильева — тоже фотографии отца Бориса Васильева, Героя Советского Союза, сбившего 21 фашистский самолет.

Для тех, кто не дружит с Интернетом, фотографии своих близких можно нести в любое военное учреждение или в архив Минобороны. Но лучше внуков попросить.

1418 по периметру. Один шаг равен дню войны. 26 миллионов погибших. Мы помним эти цифры сейчас. И ветераны, кто еще живы, и те, кто прошел войну, но не дожили. На "Дороге памяти" они останутся навечно.