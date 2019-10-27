Минобороны РФ не верит в ликвидацию аль-Багдади, и вот почему

В российском Минобороны прокомментировали заявления США о проведенной в сирийском Идлибе спецоперации по уничтожению бывшего лидера ИГИЛ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

По словам официального представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в Минобороны не располагают достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб.

При этом, отметил Конашенков, нарастание количества непосредственных участников этой операции и стран, якобы принимавших участие в ней, каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности, не говоря уже об успехе.

По словам Конашенкова, в субботу, 27 октября, и за все последние дни не зафиксировано никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой международной коалиции. Также Минобороны не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации Идлиб в ходе данной операции.

При этом вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) — террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Члены "ан-Нусры" всегда бескомпромиссно уничтожали любых представителей ИГИЛ прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии, так что, подчеркнул Конашенков, спокойное пребывание бывшего лидера ИГИЛ на территории, подконтрольной "сирийской Аль-Каиде", заслуживает "как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции".

Кроме того, отметил он, с момента окончательного разгрома ИГИЛ армией правительства Сирии при поддержке российских ВКС в начале 2018 года, очередная "смерть" Абу Бакра аль-Багдади не имеет абсолютно никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или действий оставшихся террористов в Идлибе.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о подробностях операции по уничтожению аль-Багдади и поблагодарил Россию за содействие. По его словам, в ходе операции спецназа США на севере Сирии большинство боевиков было уничтожено, а из жилого комплекса, где находился преступник, удалось вывести 11 детей.

Пытаясь скрыться в подземном туннеле, аль-Багдади увел с собой троих ребят, рассказал Трамп. Туннель заканчивался тупиком, и террорист, поняв, что бежать некуда, взорвал себя и детей при помощи пояса смертника.

Россия, по словам Трампа, повела себя отлично, пропустив вертолеты США над контролируемой ею территорией, хотя в РФ не знали о готовящейся операции.

В телеобращении по поводу операции по ликвидации аль-Багдади Трамп также заявил, что хочет вернуть американских военных домой из Сирии, передает ТАСС. "Мы не хотим держать наших солдат между Сирией и Турцией, — заявил он. — Я скажу вам, кому нравится, чтобы мы были там. Сейчас это Россия и Китай".