"Динамо" оказалось сильнее ЦСКА

В матче 14 тура российской премьер-лиги встречались два московских клуба – ЦСКА и "Динамо". Динамовцы одержали победу 1:0 благодаря голу Клинтона Нджие.

Первый тайм прошел при перевесе армейцев, которые имели хорошую возможность забить. На 21 минуте в ворота "Динамо" был назначен пенальти. Судья Сергей Карасев после просмотра видеоповтора поставил мяч на точку. Но динамовский вратарь Антон Шуни отразил удар Николы Влашича.

Во втором тайме лучше выглядели бело-голубые. Особенно в концовке встречи, когда на поле появился камерунец Клинтон Нджие. На 85 минуте Роман Нойштедтер вывел длинным пасом африканца к воротам Игоря Акинфеева, и Клинтон не промахнулся. Через две минуты Нджие едва не удвоил преимущество "Динамо". Выручил Акинфеев. Но и одного гола оказалось достаточно для победы, первой под руководством Кирилла Новикова.

"Динамо" выиграло 1:0, набрало 16 очков и поднялось на 13 место. У ЦСКА 26 очков и пятая позиция в премьер-лиге.