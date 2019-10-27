Метеоры обещают молиться за единство православного мира

23 октября в Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Помпео с главой так называемой "новой Церкви" Украины Думенко. Тот, видимо, получал новые инструкции. Не секрет, что создание этого раскольнического церковного новообразования на Украине — американский "проект", направленный на подрыв позиций канонической Православной Церкви на Украине — УПЦ.

Под давлением госсекретаря Помпео в ходе недавнего визита в Грецию было принято и решение о том, что Элладская Церковь признает право Стамбульского Патриарха Варфоломея объявить канонической раскольническую ПЦУ.

Руку приложил и Джефри Пайет — посол США в Греции — тот самый, который был послом США в Киеве во время госпереворота.

Что происходит внутри самой Элладской Церкви?

Греческая Православная Церковь веками балансировала на краю пропасти. Воинственные османы не раз ставили ее на грань выживания. Но Церковь Эллады устояла. И здесь, на вершинах неприступных скал, она явила всему православному миру образец стойкости и непоколебимости духа.

Раньше здесь хозяйничали только дикие козы, а потом в горах Фессалии появились монахи-отшельники. Они поселились в пещерах, посвящая себя аскезе и молитве.

"На скалы первые монахи поднимались с большими трудностями — по веревочным лестницам. С помощью деревянных клиньев поднимали стройматериалы и постепенно начинали строить храм", — рассказал отец Феофаний Кассос, настоятель монастыря Святого Николая Чудотворца.

Так и возникли удивительные, парящие в воздухе между небом и землей памятники византийского зодчества, — Метеоры. Греция тогда была главной частью огромной православной империи.

Архивные кадры 1924 года запечатлели нехитрый монашеский быт, который складывался здесь веками. Это уже потом к монастырям стали пробивать дороги и строить каменные лестницы.

В ХХ веке научно-технический прогресс добрался и до Метеоров — теперь тяжелые грузы и ленивых туристов до монастырей доставляют на специальном подъемнике.

Метеоры — чудом уцелевшая часть Византии. Строительство новых монастырей османы сначала запретили, а потом обложили непосильными налогами, звонить в колокола было запрещено.

Когда в середине XV века турецкий султан Мехмед II захватил Константинополь, первым делом был разграблен собор Святой Софии, а потом храм превратили в мечеть.

После резни на обломках Византийской империи оставалось еще много православных греков, и для управления над ними был сохранен Вселенский Патриархат, который полностью подчинялся османской власти.

В начале XIX века на Балканах один за другим вспыхивают восстания за независимость Греции. Константинопольский Патриархат оказался в сложном положении. Греки ждали поддержки, а османы требовали усмирения бунтовщиков. Патриарх Григорий V даже отлучил от Церкви русского генерала Александра Ипсиланти — за организацию мятежа против турок в Молдавии и Валахии. Но от гнева янычар самого Патриарха это не спасло.

Григория V в полном облачении турки повесили прямо на этих воротах Константинопольской Патриархии. В назидание всем православным, которые смеют думать о независимости. С тех пор ворота остаются закрытыми.

Метеоры восстание за независимость поддержали. Монахам удобно было скрываться в горах, а в глубоких пещерах — хранить оружие и еду.

Монастырь Святого Димитрия до сих пор пребывает в руинах. После обретения Грецией независимости в 30-е годы XIX века была образована автокефальная Греческая Церковь, которая долго не признавалась Вселенским Патриархатом.

"Негоже подчиняться Вселенскому Патриарху, который сам находится в подчинении турецкого султана. С точки зрения церковного права это была так называемая схизма, и вновь образованную Греческую Церковь удалось примирить с Вселенской только в 1850 году при непосредственном содействии Русской Православной Церкви", — отметил Панаетис Цацанидис, историк, писатель.

Год назад Константинопольский Патриарх Варфоломей выдал томос об автокефалии Украинской Церкви. За этот год много чего произошло: украинское новообразование не признала ни одна из православных поместных Церквей. Но работа за кулисами константинопольского алтаря шла непрерывная.

На крещение "незаконнорожденного дитя" неожиданно позвали Элладскую Церковь.

"Буквально решение было такое: мы подтверждаем право Константинопольского Патриарха кому бы то ни было даровать автокефалию. Поскольку Украина — независимое государство, то, в принципе, она имеет право на независимую автокефальную Церковь в рамках своего государства", — сказал Серафим Мендзелопулос, митрополит Пирейский.

Митрополит Пирейский достает с полки так называемую Кормчую книгу — свод законов, выработанный на Вселенских соборах, и уверяет, что главные нормы просто растоптали: Патриарх Варфоломей не имел право снимать самостоятельно анафему с раскольников, которую наложила Русская Православная Церковь, это противоречит 9 и 17 правилам IV Вселенского собора.

"Один Патриарх, который выше по иерархии, не может самостоятельно отменить решение другого Патриарха. Они должны собраться вместе на Вселенском соборе и там уже выносить решение", — пояснил митрополит Пирейский.

Вместе с митрополитом Серафимом еще десять греческих епископов выступили против такого решения своего Синода.

На Метеорах монахи тоже выступили против поддержки раскольников и действий Патриарха Варфоломея.

Решение греческого Синода связывают с визитом в Грецию главы Госдепа США Майка Помпео. Церковь здесь полностью на государственном бюджете, а священники — на зарплате. Монахи предполагают, что на многих надавили.

"В Греции Церковь не отделена от государства, священнослужители получают свою зарплату из государственного бюджета, таковых примерно 10 тысяч человек. Ежегодно на эти цели из греческого бюджета уходит порядка 200 миллионов евро", — рассказал Панаетис Цацанидис.

"Понятно, что давление оказывается в том числе и на этом уровне. Потому что те спецпредставители наших заокеанских, как это принято выражаться, партнеров пытаются надавить на представителей Элладской Церкви с тем, чтобы вынудить их принять это решение. А иначе они могут применить те или иные санкции, в том числе и финансовые", — подчеркнул отец Георгий Сергеев, настоятель храма Святых равноапостольных Константина и Елены в Стамбуле.

Настоятель единственного храма Русской Православной Церкви в Турции отец Георгий говорит, что теперь все — от Стамбула до Москвы и Киева — будут прислушиваться к каждому слову, произнесенному с греческого амвона. "Вопрос заключается в том, что если предстоятель Элладской Церкви Блаженнейший архиепископ Иероним на литургии в череде имен предстоятелей православных Церквей помянет имя так называемого предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания Думенко, это значит, что автоматически мы имеем право расторгнуть евхаристическое общение с Элладской Церковью", — пояснил священник.

Это будет катастрофа. Половина всех паломников в Греции — из России. Многие монастыри на Афоне и Метеорах живут в том числе за счет русских пожертвований.

"Это - наименьшее зло. Самое главное, чтобы не было раскола", — считает отец Феофаний Метеоритис (Героникос), настоятель храма всех Святых монастыря Варлаама.

Похоже, греческим митрополитам придется самим принимать решение о признании украинской автокефалии. Каждому — по отдельности. В РПЦ обещали это учесть.

"Могу вас уверить, между епископом Элладской Ццеркви, клиром и народом нет ни желания, ни настроения для разделения с русским народом и Русской Церковью", — подчеркнул Николай Хадзиниколау, митрополит Месогейский и Лавреотикийский.

- То есть речь не идет о признании Греческой Церковью украинской раскольнической?

- Сейчас — нет.

Митрополит Николай — человек уникальный. Он — доктор наук, астрофизик, биолог и врач. Закончил Гарвард и Массачусетский технологический институт. Долгое время был ведущим специалистом НАСА. А потом пришел к Богу, осознав, что наука способна увидеть и понять красоту только 4% Вселенной, остальное — это непостижимая тайна Божия.

"Я насытился этими 4% красоты науки, а сейчас наслаждаюсь 96% божественного. Поэтому я так расстраиваюсь, когда мы ссоримся и теряем все это святое величие", — сказал митрополит Николай.

Греческие Метеоры — это тоже непостижимый космос. У них даже название астрономическое. Правда, иногда кажется, что эти парящие скалы с монастырями все-таки не подчиняются земным законам гравитации.

А пока местные монахи обещают неустанно молиться за единство всего православного мира.