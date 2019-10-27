Серия А. "Рома" переиграла "Милан", "Аталанта" забила семь мячей "Удинезе"

В матче девятого тура Серии А "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико обыграла команду "Милан" со счетом 2:1. Римляне довели беспроигрышную серию в чемпионате Италии до четырех игр.

У победителей встречи голами отметились Эдин Джеко и Николо Дзаньоло, забившие на 38-й и 58-й минута соответственно, а у гостей единожды на 55-й минуте отличился Тео Эрнандес.

В параллельной игре "Аталанта" разгромила "Удинезе" (7:1), хет-триком отметился Луис Мурьель, дублем – Йосип Иличич. "Болонья" переиграла "Сампдорию" (2:1), "СПАЛ" сыграл вничью с "Наполи" (1:1), "Торино" – "Кальяри" (1:1).

Напомним, в чемпионате Италии с 23 очками лидирует "Ювентус", на второй строчке расположился "Интер" (22 очка), на третьей – "Аталанта" (20), на четвертой – "Наполи" (17), на пятой – "Рома" (16).