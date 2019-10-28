Амурские аграрии, пострадавшие во время летнего паводка, получат более 3 млрд рублей

Амурские аграрии, пострадавшие во время летнего паводка, получат порядка 3 миллиардов рублей компенсации. Рассчитывать на поддержку смогут почти три сотни фермеров и сельхозпроизводителей. Средства поступят из резервного фонда РФ уже в ноябре. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ГТРК "Амур".

Напомним, этим летом во время паводка в регионе был уничтожен урожай на площади более 250 тысяч гектаров. Стоимость урона оценили в 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Федеральная поддержка была получена в том числе благодаря оперативной отправке в Министерство сельского хозяйства документов с оценкой ущерба.

Как отметили представители областного правительства, выделенные деньги помогут практически полностью восстановить функционирование отрасли.