Ямал выделит дополнительные средства на поддержку спортсменов

В 2020 году Ямал увеличит поддержку спортсменов. Тех, кто добивается высоких результатов будут чаще отправляться за пределы региона на государственные средства.

Как сообщил "Вестям Ямал" директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов на дополнительное финансирование сможет рассчитывать шесть спортивных школ. В их числе Ледовый дворец и Центр спортивной подготовки в Салехарде, Полярная шахматная школа Анатолия Карпова, новоуренгойский Центр олимпийской подготовки, спортивная школа олимпийского резерва имени Татьяны Ахатовой, и ноябрьский Центр адаптивного спорта. Кроме того, значительные средства будут выделены на поддержку хоккеистов ноябрьского "Авангарда" и надымского Ледового дворца.