Мария Бутина: не хочу, чтобы кто-либо прошел через этот кошмар

"Обвинители и судья извинились передо мной из-за отсутствия состава преступления в моей деятельности", — заявила осужденная в США по делу о шпионаже Мария Бутина в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Политическая активистка рассказала о том, что уехала в Соединенные Штаты за американской мечтой, как "мотылек на пламя": "Я приехала в Америку учиться, получить ценный опыт и новые возможности, чтобы привезти их в Россию. Но в США существует закон: если ты переезжаешь в страну, то должен отречься от своей собственной и восхвалять Америку. Я никогда этого не делала, потому что я люблю Россию, но и уважаю Соединенные Штаты".

По ее словам, американская система правосудия отсутствует и работает по избирательному принципу "был бы человек, а статья найдется".

Бутина призналась, после судебного заседания перед ней извинилась судья, а до этого сотрудники ФБР и прокуратуры. "Меня в шпионаже не обвиняли никогда. Это все медийный образ... Даже судья сказала на процессе, что ей хватило пяти минут, чтобы разобраться, что никакого состава преступления нет", — пояснила она.



Несмотря на пережитое, Мария Бутина считает, что Россия и США наладят партнерские отношения: "Они должны быть партнерами. Я бы не сказала, что друзьями, а партнерами. У нас нет противоречий".

Девушка согласилась с ведущим Владимиром Соловьевым, что по большому счету ее судили по закону времен Маккарти. "Это было взято именно оттуда, как и 18 месяцев, которые мне дали в конечном итоге. У меня адвокаты специально составили табличку, ровно такое же время дали американскому гражданину, который передавал секретную информацию китайскому правительству. То есть, моя деятельность по дружбе между Россией и Америкой оценивалась в те же 18 месяцев. И это называется избирательное правосудие! Они наказывают тех, кто им просто не нравится. Вот это самое страшное!", — отметила Мария.

Девушка рассказала и об условиях содержания в американских тюрьмах. По ее словам, там творится полный кошмар: "Получить медицинскую помощь абсолютно невозможно. Большая часть девочек не имеет вообще передних зубов, потому что стоматолога увидеть нельзя. Если у вас что-то болит, вы пишете заявку, может быть ее через пару недель рассмотрят. Поэтому люди там регулярно умирают. Еду покупают испорченную, деньги разворовываются".

Мария целенаправленно пошла работать на кухню, чтобы посмотреть, как это все происходит: "Нас заставляли разгружать огромные грузовики с продуктами. В тюрьме, извините, происходят постоянные половые взаимоотношения между охранниками и женщинами. Там курят в туалетах и нелегально проносят наркотики. Это просто издевательство: меня 117 дней держали в карцере за то, что я не подписала какую-то бумажку. Я ела на полу руками. Я постоянно приседала в холодной камере, чтобы согреться. Одеял не давали. У меня воспалилась нога, но медицинскую помощь мне не оказывали. Зато психотерапевт с удовольствием выписал снотворное. Меня держали в изоляции под постоянным присмотром".

Мария Бутина подчеркнула, что не выжила бы без поддержки. Она ее видела в сводках новостей, которые ей приносили российские дипломаты. За Марию бился МИД России. "Мое государство за меня боролось, несмотря ни на что", — отметила она.

Россиянка чувствует себя обязанной рассказать правду о том, что происходит в США: "Я просто не хочу, чтобы еще кто-либо прошел через этот кошмар. Нужно открыть глаза и посмотреть. На сегодняшний день, если вы русский человек и едете в Америку, нужно быть очень аккуратными", — заключила Бутина и добавила, что рада вернуться домой. По ее словам, такого количества энергии, как сейчас, у нее в жизни никогда не было.