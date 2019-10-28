Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал интернет-портал "Актю".

Сообщается, что нападавший, которому 60 лет, произвел в выходящих их мечети прихожан несколько выстрелов, а затем бросил в религиозное заведение бутылку с зажигательной смесь.

Через некоторое время полиция задержала мужчин в 100 километрах от места нападения, в его собственном доме в городе Ланд. В его автомобиле обнаружили баллон с газом.

Задержанный допрашивается, о личности и мотивах преступника пока не сообщается.