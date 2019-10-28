Не может даже ходить. Штаты отказались выдавать больного россиянина

Российский пилот Константин Ярошенко останется в американской тюрьме. Соединенные Штаты отказались выдавать его России, рассказала в эфире телеканала "Россия 24" его жена Виктория. Также женщина добавила, что состояние здоровья ее мужа опять ухудшилось: на нервной почве у Константина обострился артрит. Теперь он почти не может ходить. Однако помощи от американских врачей россиянин до сих пор не дождался.

Свой отказ освободить Ярошенко Штаты объяснили тем, что он осужден за тяжелые преступления. Очередное прошение о выдачи летчика на родину можно будет подать только через два года, уточнила Виктория.

Напомним, в 2010 году российский летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии и переправлен в Штаты. Американские спецслужбы обвинили его в попытке перевезти крупную партию наркотиков. В сентябре 2011 года россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.



Все это время россиянин жалуется на состояние здоровья. Так, по его словам, на допросах сотрудники ФБР выбили ему часть зубов, а остальные выпали из-за плохого питания. Протезы Ярошенко не положены по американскому законодательству.