Трамп назвал Зеленского президентом России

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом. На это обратил внимание американский журналист Дэниел Дейл.

Trump referred to Zelensky as the Ukrainian president, then, a little later in the exchange with reporters, referred to him as “the Russian — as you know, the new Russian president.” — Daniel Dale (@ddale8) 28 октября 2019 г.

Стоит отметить, что оговорки в речи Трампа не редкость. Так, он назвал нового министра обороны США Марка Эспера "Эсперанто", это искусственный международный язык.

А в июле 2019 года президент Соединенных Штатов заявил, будто американские военные захватывали аэропорты еще во время войны за независимость, то есть в конце 18 века. Правда потом Трамп объяснил, что в оговорке виноваты дождь и сломанный телесуфлер.

Еще раньше Дональд Трамп рассказал, что его отец родился в Германии, хотя тот уроженец Нью-Йорка.