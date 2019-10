Трамп назвал Зеленского президентом России

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом. На это обратил внимание американский журналист Дэниел Дейл.

Trump referred to Zelensky as the Ukrainian president, then, a little later in the exchange with reporters, referred to him as “the Russian — as you know, the new Russian president.”