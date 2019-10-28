Екатерина. Самозванцы
Live

Новости В мире

Все видео этой рубрики
28 октября 201922:40 Антон Подковенко

Двойные стандарты: в Латвии судят тех, кто воевал за Донбасс

Двойные стандарты: в Латвии судят тех, кто воевал за Донбасс

"Нарушил правопорядок", "применял стрелковое оружие", "участвовал в вооруженном конфликте" — лишь некоторые формулировки из дела, которое завтра начнут рассматривать в латвийском суде. Есть выиграет обвинение — подсудимый получит 10 лет тюрьмы. Это наказание для латышей, что отправились воевать в Донбасс.

Когда на востоке Украины вспыхнул конфликт — в Латвии будто специально внесли поправки в уголовный кодекс. Добровольная поездка на войну за пределами республики стала статьей с реальным сроком. Именно под такую попал Ивар Келлийс из города Мадона. Местные газеты пишут о нем, как о стрелке-ополченце. В Донбассе был чуть больше года. В 2016-м вернулся на родину.

Кстати, его арест латвийские спецслужбы всячески скрывали. И понятно почему. Оказывается, что закон суров только по отношению к тем, кто воевал на стороне республик Донбасса. Их противников — не просто не замечают, а еще и поддерживают.

"Задержан ещё один гражданин за войну на востоке Украины". Это самый характерный, пожалуй, заголовок в рижской прессе по делу Иварса Келлийса. В том смысле, что он далеко не единственный латыш, отметившийся на Донбассе.

Самый из них колоритный — Бенес Айо, который в ДНР за социализм сражается в каком-то своём понимании. И ещё около полутора десятка человек.

"Дело не в персоне конкретного человека. А дело в том, что в Латвии был принят закон, даже два закона, которые запрещают гражданам и жителям Латвии участвовать в вооруженных конфликтах за рубежом. Наказания обрушиваются только на тех, кто служил или участвовал в боевых действиях на стороне республик Донбасса. Те, кто служили и воевали в рядах украинских батальонов, карательных, участников АТО – против тех дела не возбуждаются", — сообщил Владимир Линдерман, председатель общества "Родной язык".

Избирательное такое правосудие. Известны как минимум трое латышей, которые состояли в националистическом батальоне "Азов". Ещё в "Торнадо" есть участники из Риги. Их в Латвии никто пальцем не трогает.

"В Латвии давно существует практика двойных стандартов, то есть, судебной системы – это болезнь нашего общества, которую надо искоренять. Если посмотреть закон Латвии, то судьи ни перед кем не отчитываются за свои решения", — говорит Александр Иванов, бывший сотрудник МВД Латвии, кавалер ордена Трёх звёзд.

Конкретно по Иварсу Келлийсу информации немного. Вроде бы возглавлял мотоклуб, у его семьи был бизнес, пиво делали. Сейчас Иварсу, как и прочим латышам, которые были замечены в ДНР или ЛНР, грозит до десяти лет тюрьмы.

"В регулярных отчётах появляются их фамилии – регулярных отчётах Службы государственной безопасности Латвии – которые действительно служили на Донбассе или их только в этом подозревают. Против всех этих людей возбуждены уголовные дела, они все теперь не могут вернуться в Латвию, у них здесь остались родители, семьи", — подчеркнул Линдерман.

А вот боевики батальона "Азов" свободно маршируют по улицам Риги. Во время шествия ветеранов СС, например. А уж на День армии и подавно. Вот фотография прошлого года.

Флаг "Азова" на фоне президентского дворца, в одном ряду с государственными флагами Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, ну и Украины, конечно. Рига ещё и по медицинской линии помощь азовцам оказывает.

"Я просто попал на медосмотр в Юрмале, были украинские военнослужащие, которые не только из официальных этих структур, но и неофициальных структур, которые проходили лечение, им даже хотели построить целый санаторий. Но не удался этот проект, потому что автор проекта задержан за детскую порнографию, вымогательство и похищение людей, то есть, вот такие люди занимались продвижением санаториев для украинских военнослужащих", — констатировал Янис Кузинс, председатель партии "Новое согласие,

Латвия лечит и чествует на парадах боевиков-националистов. А своим гражданам угрожает тюрьмой с неофициальной формулировкой "это вам за Донбасс". Даже подхалимажем такую политику сложно объяснить, поскольку США подумывают включить "Азов" в список террористических организаций.

В своих попытках заполнить новостную повестку чем угодно, кроме реально плачевной ситуации в экономике, Латвия, похоже, запуталась окончательно.

Сейчас

19:08

Начальника полиции подмосковного Ступина поймали на взятке

18:56

Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции

18:33

Путин наградил Басилашвили, Пахмутову и Фрейндлих

17:46

Путин и Меркель обсудили транзит газа и Сирию

17:32

Болгария и Польша заявили о поимке российских шпионов

15:25

Рядом с Лос-Анджелесом возник новый пожар

15:18

Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Минэнерго: Россия готова поставлять Украине газ по европейским правилам

Минэнерго: Россия готова поставлять Украине газ по европейским правилам

2 часа назад
Напавшим на мечеть во Франции оказался 84-летний пенсионер

Напавшим на мечеть во Франции оказался 84-летний пенсионер

47 минут назад
Лекарство от эпилепсии легально доставлено в Россию

Лекарство от эпилепсии легально доставлено в Россию

1 час назад

Трансляции

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 29 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Путин наградил Басилашвили, Пахмутову и Фрейндлих

Путин наградил Басилашвили, Пахмутову и Фрейндлих

3 часа назад
Зима пришла: самые яркие кадры дня

Зима пришла: самые яркие кадры дня

2 часа назад
Трамп назвал Зеленского президентом России

Трамп назвал Зеленского президентом России

2 часа назад
Битва за квартиру: жену Олега Яковлева обвинили в отключении певца от ИВЛ

Битва за квартиру: жену Олега Яковлева обвинили в отключении певца от ИВЛ

5 часов назад
Болгария и Польша заявили о поимке российских шпионов

Болгария и Польша заявили о поимке российских шпионов

5 часов назад
Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков

Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков

7 часов назад
10 регионов России с самым высоким уровнем безработицы

10 регионов России с самым высоким уровнем безработицы

16 часов назад
Евросоюз одобрил третью отсрочку даты Brexit

Евросоюз одобрил третью отсрочку даты Brexit

10 часов назад
Дед-цыган заставил Максима Фадеева выпить кровь любимого поросенка

Дед-цыган заставил Максима Фадеева выпить кровь любимого поросенка

7 часов назад
Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

Лучший аккордеонист мира Ришар Гальяно даст концерт в Доме музыки

7 часов назад
Екатерина против самозванцев: продолжение киносаги о самой яркой женщине на престоле

Екатерина против самозванцев: продолжение киносаги о самой яркой женщине на престоле

9 часов назад
Зал "Зарядье" прирастает Сибирью

Зал "Зарядье" прирастает Сибирью

11 часов назад
Хватит травить народ. Кино про вино. Фильм Дмитрия Киселева

Хватит травить народ. Кино про вино. Фильм Дмитрия Киселева

27.10.2019 22:40
4 600
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
В США умер "Человек с тысячью лиц"

В США умер "Человек с тысячью лиц"

20 минут назад
Двойные стандарты: в Латвии судят тех, кто воевал за Донбасс

Двойные стандарты: в Латвии судят тех, кто воевал за Донбасс

20 минут назад
Отдых в Турции для россиян подорожает

Отдых в Турции для россиян подорожает

1 час назад
Расколотая Украина: 75 лет освобождения в Киеве встретили бандеровскими приветствиями

Расколотая Украина: 75 лет освобождения в Киеве встретили бандеровскими приветствиями

2 часа назад
Россия гарантировала безопасность. Курды покидают северо-восток Сирии

Россия гарантировала безопасность. Курды покидают северо-восток Сирии

2 часа назад
Не может даже ходить. Штаты отказались выдавать больного россиянина

Не может даже ходить. Штаты отказались выдавать больного россиянина

2 часа назад
Apple представила AirPods Pro с шумоподавлением

Apple представила AirPods Pro с шумоподавлением

3 часа назад
Президенту США Дональду Трампу устроили обструкцию на бейсболе

Президенту США Дональду Трампу устроили обструкцию на бейсболе

3 часа назад
Начальника полиции подмосковного Ступина поймали на взятке

Начальника полиции подмосковного Ступина поймали на взятке

3 часа назад
Законным представителем покалеченной девочки из Ингушетии стала биологическая мать

Законным представителем покалеченной девочки из Ингушетии стала биологическая мать

4 часа назад
Якутские полицейские помогут женщине с детьми, кормящейся в мусорном баке

Якутские полицейские помогут женщине с детьми, кормящейся в мусорном баке

4 часа назад
Леониду Слуцкому простили "дебилов". РФС не накажет тренера

Леониду Слуцкому простили "дебилов". РФС не накажет тренера

5 часов назад
Сильный пожар вспыхнул рядом со стадионом московского "Спартака"

Сильный пожар вспыхнул рядом со стадионом московского "Спартака"

5 часов назад
Геймеры раскритиковали Call of Duty: Modern Warfare за русофобию

Геймеры раскритиковали Call of Duty: Modern Warfare за русофобию

6 часов назад
Евгений Поддубный: а был ли Багдади?

Евгений Поддубный: а был ли Багдади?

6 часов назад
"Юмор хотели сделать": татарские артисты сняли провокационное видео со сбитой кошкой

"Юмор хотели сделать": татарские артисты сняли провокационное видео со сбитой кошкой

6 часов назад
Следователи проверяют ролики, в которых дети беседуют со взрослыми о сексе

Следователи проверяют ролики, в которых дети беседуют со взрослыми о сексе

6 часов назад
Эксперты рассказали, сколько лет россиянам придется копить на свой дом

Эксперты рассказали, сколько лет россиянам придется копить на свой дом

7 часов назад
Солнечный свет улучшает кишечную микробиоту

Солнечный свет улучшает кишечную микробиоту

7 часов назад
"Гетти" разросся в пять раз: рядом с Лос-Анджелесом возник новый пожар

"Гетти" разросся в пять раз: рядом с Лос-Анджелесом возник новый пожар

7 часов назад
Принц Гарри и Меган Маркл подумывают покинуть Британию и уехать в США

Принц Гарри и Меган Маркл подумывают покинуть Британию и уехать в США

7 часов назад
В России хотят разрешить строить дома ближе к аэропортам

В России хотят разрешить строить дома ближе к аэропортам

9 часов назад
Телевизоры Samsung подчинились "Алисе"

Телевизоры Samsung подчинились "Алисе"

9 часов назад
Названы продукты, снижающие риск развития рака лёгких даже у курильщиков

Названы продукты, снижающие риск развития рака лёгких даже у курильщиков

9 часов назад
За секс на борту самолета его "виновники" заплатят по тысяче

За секс на борту самолета его "виновники" заплатят по тысяче

10 часов назад
На Севере - жить: как создают общественные пространства и парки в суровом климате

На Севере - жить: как создают общественные пространства и парки в суровом климате

10 часов назад
"Высокому хэтчу" Lada Xray пообещали привить "основные инстинкты"

"Высокому хэтчу" Lada Xray пообещали привить "основные инстинкты"

10 часов назад
WADA готовится рассмотреть новые санкции в отношении России

WADA готовится рассмотреть новые санкции в отношении России

11 часов назад
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

Как изменится жизнь россиян с 1 ноября

12 часов назад
Дэвид Линч получил "Оскар" за вклад в кинематограф

Дэвид Линч получил "Оскар" за вклад в кинематограф

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку