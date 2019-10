Трамп опубликовал фото собаки, участвовавшей в спецоперации против аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп последние дни активно пытается набрать рейтинг на сообщениях об уничтожении террориста номер один в ИГИЛ ("Исламское государство, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Даже обещал обнародовать видео. Но пока его нет — только невнятные кадры вспышек в ночном небе.

Зато Трамп опубликовал в Twitter фото служебной собаки, которая якобы участвовала в спецоперации. Ранее в Пентагоне заявили, что бельгийская овчарка получила ранение. Но никаких данных о том, как ее зовут и тем более как она выглядит, сообщать не собираются, поскольку "защищают личную информацию". Но Трампа это не остановило.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw