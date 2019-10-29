Министерство экономического развития предлагает изменить подход к учету бедности в РФ

Министерство экономического развития России подготовило проект постановления правительства, предлагающего внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в Российской Федерации.

Согласно документу, с 2020 года Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ежегодно будет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Такую информацию в ведомство будут предоставлять Пенсионный фонд России (ПФР) и Федеральная налоговая служба (ФНС).

После интеграции показателей Росстата с информацией из ПФР и ФНС будет происходить оценка уровня бедности. Верифицированные данные по России и по каждому региону в отдельности будут публиковаться 29 декабря, сообщает РИА Новости.