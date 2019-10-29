Депутат Рады: Украина проиграет "газовую войну", если не договорится с Россией

Если Киев спровоцирует "газовую войну", то обязательно ее проиграет. Так заявили в Верховной раде.

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин подчеркнул: нужно прислушаться к призыву Москвы и сохранить транзит газа через украинскую территорию. Считает, что еще можно договориться об условиях, которые выгодны обеим сторонам. Если же договор о транспортировке топлива в итоге не продлят, то Европа будет винить в этом Киев.

Срок действия контрактов между Россией, Украиной и Евросоюзом истекает в конце текущего года, напоминает телеканал "Россия 24". Консультации о продлении продолжаются. "Газпром" выдвигает три условия: обнуление судебных претензий, создание нормативной базы и определенность по поставкам газа на Украину.