"Аризона" с Любушкиным выиграла у "Баффало"

За океаном состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Аризона Койотс" на выезде обыграла "Баффало Сэйбрз". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победитель был определен в серии послематчевых бросков.

"Баффало" вело по ходу встречи со счетом 2:0 после голов Джека Айкела и Джеффа Скиннера, однако гости не стушевались и в лице Конора Гарленда и Карла Седерберга сравняли счет. Матч закончился вничью, в овертайме команды не забили, а вот в буллитах точнее оказались хоккеисты "Аризоны".

В составе победителей 10 минут на льду провел российский защитник Илья Любушкин, однако отметиться результативными действиями в матче ему не удалось.