На Урале от голода умер младенец, которого мать бросила одного дома

В город Златоуст Челябинской области погиб девятимесячный мальчик, которого мать оставила одного дома.

Как сообщает РИА Новости, тело ребенка обнаружила его бабушка 25 октября. Малыш несколько дней провел без присмотра. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. По предварительным данным, ребенок умер от голода.

По данным местных СМИ, у женщины было трое детей. Она ушла из дома вместе со старшим семилетним сыном, при этом двое – трехлетняя дочь и девятимесячный сын – остались дома. Через два дня она вернулась, обнаружила тело малыша, забрала дочь и снова ушла из дома.

Челябинские следователи начали проверку по факту смерти младенца. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки.