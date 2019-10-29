Молодая мама выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома. Ее тело обнаружили вечером 28 октября у больничного корпуса, сообщил глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Известно, что утром того же дня 33-летняя женщина родила ребенка. Вместе с младенцем она находилась в палате на третьем этаже роддома №40.

"У нее имелись проблемы со здоровьем. Что конкретно случилось и какие обстоятельства послужили причиной, будет установлено в ближайшее время в ходе разбирательства", — отметил Горелых.

Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.