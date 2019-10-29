Первый в стране Центр по абилитации недоношенных детей откроют в Приморье

Приморский край первым в России займется абилитацией детей. Профильный центр будет открыт на базе краевого перинатального центра. Дети, рожденные недоношенными, до 3-х лет будут находиться под наблюдением врачей.

Отклонения, обнаруженные специалистами, незамедлительно начнут лечить на ранней стадии. На базе центра появятся дополнительный штат неврологов, специальные сенсорные комнаты, необходимые для становления нервной системы малыша. С детьми будут работать дефектологи, логопеды, музыкальные работники. А мамам окажут психологическую помощь высокопрофессиональные специалисты, ведь преждевременные роды – это огромный стресс.

Как сообщает "Вести Приморье", перинатальный центр Приморья станет первым государственным медицинским учреждением в России. Медучреждение было выбрано общероссийской площадкой для реализации пилотного проекта. Владимир Путин дал поручение правительству до 1 декабря подготовить предложения для реализации проекта и определить источники финансирования.

Главный врач Перинатального центра, заслуженный врач РФ Татьяна Курлеева отметила, что сегодня в стране нет государственных медучреждений, где недоношенным младенцам предоставляют комплексную абилитацию. В регистре Приморского перинатального центра находятся более двух тысяч таких детей. Исправить ситуацию как раз призвана данная медицинская программа. "И мы готовы будем делиться наработками и практиками по ней со всей Россией", — подчеркнула Татьяна Курлеева.