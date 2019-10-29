"Ад на земле": Максим Фадеев рассказал о внезапной глухоте и разрыве с Линдой

В "Судьбе человека" – продолжение разговора с одним из самых успешных российских продюсеров Максимом Фадеевым, на долю которого выпало огромное количество испытаний. Родившись с пороком сердца, в 17 лет он пережил клиническую смерть.

Врачи провели успешную операцию, Максим выжил, но, по его признанию, уже в том возрасте стал "взрослым и мудрым".

Впереди у парня из Кургана, занявшего третье место на конкурсе "Ялта-90", было покорение Москвы, в которую он приехал уже с женой Натальей.

Первые годы были голодными: Фадеев работал на студии звукозаписи, но денег едва хватало на то, чтобы сводить концы с концами.

Потом была работа аранжировщиком, и ему стали платить по 50 долларов за песню. Жить тогда, правда, приходилось в студии и спать на подоконнике.

Успех как к продюсеру пришел к Фадееву, когда они с женой создали певицу Линду. Максим рассказывает, что супруга сыграла огромную роль в создании ее образа: была стилистом и визажистом певицы, а Максим создавал материал.

Он признается, что из-за природной скромности ранее не хотел признаваться в этом, но все музыканты, которые якобы работали над песнями Линды, это был только один Фадеев.

"Я стеснялся указывать себя во всех пунктах", – признается продюсер.

Он говорит, что до сих пор любит Линду – она была его лучшей певицей, но уже 20 лет как они не общаются. Их пути разошлись.

А Фадеева после этого ждали новые удары судьбы. В середине 1990-х он уехал из России, потому что, по его признанию, "обиделся на страну".

"Я любил Советский Союз, был пионером, верил в героев, в хорошую медицину — и вдруг у меня все это отняли", — рассказывает Максим.

В тот же период произошла еще одна трагедия: они с женой по вине врачей, поставивших неверный диагноз, потеряли дочку.

Пара уехала в Германию, где в 2007-м у них родился сын Савва. И тогда же Фадеев, прожив за границей 12 лет, вернулся в Россию.

"Здесь все изменилось, люди стали другими", – отмечает продюсер.

Когда ему было 36, в жизни Фадеева, по его словам, наступил "ад на Земле". Находясь в ОАЭ, он сидел на берегу океана и слушал через наушники Виктора Цоя. Вдруг в какой-то момент все стихло. Оказалось, Фадеев потерял слух. Тогда же от него отвернулись все артисты.

Максим уже подумывал уехать в тайгу и "остаться один на один с природой, со зверем". Когда Фадеев совсем отчаялся, жизнь свела его с людьми, которые помогли вернуть слух. Тогда же к нему вернулись и все артисты.

Кто и как спас знаменитого продюсера? Почему Фадеев прервал сотрудничество с Линдой и порвал с Наргиз Закировой? Почему потерял слух? И как вспоминает первые голодные годы в Москве?

Гость "Судьбы человека с Борисом Корчевниковым" – Максим Фадеев.