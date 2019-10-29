Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

Продление домашнего ареста до 13 января 2020 года основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и его партнеру Филиппу Дельпалю – законно.

Такое решение вынес 29 октября Мосгорсуд, оставив без удовлетворения жалобы защиты и без изменения постановление суда первой инстанции.

Кроме того, своим постановлением суд также изменил место содержания Дельпаля под домашним арестом. Теперь он будет находиться в квартире в Тверском районе Москвы, где живет его семья, передает ТАСС.

Калви и Дельпаль проходят обвиняемыми по уголовному делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", которое было возбуждено Следственным комитетом РФ 13 февраля на основании заявления в ФСБ члена совета директоров этого банка Шерзода Юсупова.

Калви, по данным следствия, организовал мошенническую схему с кредитом и ввел в заблуждение совет директоров банка.

Сам главный фигурант этого дела свою вину не признает и считает уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев банка "Восточный" решить корпоративный спор.

Под домашним арестом, помимо Калви и Дельпаля, содержится также бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, а несколько фигурантов дела находятся в СИЗО.