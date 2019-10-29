Бэйла хотят видеть в Китае, а Манджукича - в Катаре

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. В свою очередь "Реал" намерен продать валлийца во время зимнего трансферного окна.

Летом Бэйл мог уехать в китайский клуб "Цзянсу Сунин", но сделка сорвалась в последний момент. Гарет остался игроком "Реала". На этот раз интерес к Бэйлу проявляет другой китайский клуб "Шанхай Шеньхуа".

Может сменить клуб нападающий "Ювентуса" Марио Маджучич. У 33-летнего хорвата есть несколько вариантов для продолжения карьеры, но наиболее выгодным выглядит от клуба из Катара, который готов платить Марио 7,5 миллионов евро в год.