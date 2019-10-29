Снаряд взорвался рядом с патрулем военной полиции РФ на границе с Турцией

Патруль российской военной полиции оказался в считанных метрах от места обстрела на севере Сирии, близ границы с Турцией. Момент взрыва, в результате которого пострадали шесть человек, попал на видео.

Инцидент произошел днем 29 октября в районе погранперехода ад-Дербасийя. По одним данным, рядом с группой взорвался снаряд, выпущенный со стороны, где базируются турецкие силы. По другой информации, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное вдоль дороги.

Пострадали шесть человек, российских военнослужащих, по предварительным данным, среди них нет, передает РИА Новости.

Позже представители вооруженных сил Турции опровергли свою причастность к произошедшему. Встреча с ними прошла на том же погранпереходе.