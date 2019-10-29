Российский дипломат в Болгарии объявлен персона нон грата

В Болгарии персона нон грата объявлен российский дипломат. Посольство России в Софии получило соответствующую ноту МИД Болгарии. 28 октября болгарская прокуратура открыло расследование по сбору российским дипломатом информации, составляющей государственную тайну.

Речь, по данным болгарской прессы, идет о первом секретаре российского посольства в Болгарии. Он, якобы, с сентября 2018 года проводил регулярные конспиративные встречи с болгарскими гражданами. В том числе он встречался и с теми, кто имел доступ к секретной информации, касавшейся Болгарии, ЕС и НАТО.

"Интерфакс" напоминает, что в дипломатических делах применяется принцип зеркальности. "Мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике", — пообещал агентству замглавы МИД России Александр Грушко.