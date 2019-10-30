Передачи Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Тампу"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" добился волевой победы в домашнем матче против "Тампы-Бэй Лайтнинг". Проходившая на "Мэдисон Сквер Гарден" встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

"Молнии" открыли счет на 15-й минуте после гола Никиты Кучерова, но развить свой успех гости из "Тампы" не смогли и спустя 14 минут дрогнули. Артемий Панарин отдал один из решающих пасов на Каапо Какко, сравнявшего счет.

Исход встречи был решен в заключительные 10 минут. Сначала еще один россиянин — Павел Бучневич, стал ассистентом Филипа Хитила, выведшего "джерс" вперед. Затем голы забивали Адам Фокс и Райан Строум. Как итог, победа "Рейнджерс".

В остальных встречах дня были зафиксированы следующие результаты: "Бостон Брюинз" (5:1), "Питтсбург Пингвинз" – "Филадельфия Флайерз" (7:1), "Детройт Ред Уингз" – "Эдмонтон Ойлерз" (3:1), "Нэшвилл Предаторз" – "Чикаго Блэкхоукс" (3:0).