Эко-активистка Грета Тунберг отказалась от премии в 45 тысяч евро

Шведская эко-активистка Грета Тунберг отказалась от премии в области охраны природы. Награду ей присудили по решению Северного совета. В него входят страны Северной Европы.

Денежный приз — примерно 45 тысяч евро. Однако Тунберг, ставшая известной после выступления на климатическом саммите ООН, на церемонию в Стокгольм не приехала, передает "Россия 24".

Школьница отправила послание, в котором заявила: призы ей не важны. Ее цель — добиться, чтобы главы государств берегли окружающую среду и действовали по рекомендациям ученых.