В Сочи набережная реки Мацеста будет реконструирована к июлю 2020 года

Набережная реки Мацеста в Сочи будет реконструирована к лету 2020 года. Об этом заявил глава администрации курорта Алексей Копайгородский во время обхода объекта.

В настоящий момент строители завершили первые два этапа работ. На протяжении всей набережной восстановлено уличное освещение, ограждения, выложены тротуары и размечены велосипедные дорожки.

"Для жителей такого густонаселенного района набережная является главной прогулочной зоной. Конечно, ее необходимо восстановить в первозданном виде в кратчайшие сроки", — рассказал "Вести Сочи" мэр города Алексей Копайгородский.

Проект благоустройства предусматривает обновление участка в 2,2 километра. Сотрудники Управления капитального строительства сейчас разрабатывают дизайн-проект для создания единого архитектурного ансамбля с корпусом водолечебницы и уже существующей территорией вдоль Мацесты.

"В следующем году мы проведем торги, и уже в июле набережная будет закончена полностью", — прокомментировал глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский.