В возрасте 123 лет умерла старейшая жительница России

В селе Исламгазы Астраханской области умерла Танзиля Бисембеева. Согласно Книге рекордов России, в январе этого года она была признана самым пожилым человеком в нашей стране. Ей было почти 124 года.

Как рассказал ТАСС Нургали Байтемиров — глава Красноярского района, где проживала долгожительница, Танзилю Бисембееву все знали, любили и уважали, отмечали ее доброту, оптимизм и доброжелательность.

В последний путь долгожительницу, родившуюся еще в конце XIX века (14 марта 1896 года), провожали 26 октября всем селом.

Жила она вместе со своей большой семьей: женщина воспитала четверых детей, у нее остались десять внуков, тринадцать правнуков и два праправнука.

Ранее сообщалось, что ее первый ребенок умер в младенчестве, а первого мужа убили на войне.

После Великой Отечественной войны, когда Танзиле было 49 лет, она вновь вышла замуж. В 53 года женщина родила одного сына, через год — второго, а в 57 лет – третьего.

Как рассказал брат долгожительницы Шинтас Бисембеев, в последнее время она уже не выходила на улицу, мало разговаривала и все больше лежала, но всех родственников узнавала.

До Танзили Бисембеевой самым пожилым человеком России была официально признана 127-летняя Нану Шаова из Кабардино-Балкарии, скончавшаяся в январе этого года.