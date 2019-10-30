В Таиланде открылась пещера, "заточившая" команду юных футболистов

Тайская пещера Тхам Луанг, в которой застряла школьная футбольная команда, с 1 ноября снова открыта для посещения туристов. Все спасательное оборудование из нее вывезли. У входа появился памятник военному аквалангисту Салману Кунану, который погиб в пещере. Кроме того, открылся музей, посвященный уникальной спасательной операции, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, в 2018 году пещера Тхам Луанг была затоплена из-за постоянных дождей. В этот момент там находились 12 детей и взрослый тренер футбольной команды "Лесные вепри". Вода отрезала их от выхода.

Спасательная операция заняла 18 дней. В ней участвовали несколько тысяч специалистов, в том числе и российские аквалангисты. В итоге школьники и тренер были спасены.