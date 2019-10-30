"ProДвижение.1520": на форуме в Сочи представили новые плацкартные вагоны

Новые транспортные коридоры, транзитные перевозки, увеличение грузопотока. Актуальные вопросы железнодорожной отрасли обсудили участники форума "ProДвижение". Он собрал в Сочи больше полутора тысяч специалистов из 17 стран. Что показали гостям?

В обновленном плацкартном вагоне представлена душевая кабина, два биотуалета, предусмотрены розетки для каждого пассажира, а также розетки USB.

И все эти удобства ждут пассажиров в плацкарте, а купе оснащены еще телевизорами и сейфами. Пока это выставочные образцы, но уже в ноябре эти вагоны встанут на рельсы. Они отправятся по России и за рубеж.

"У нас действительно вырос пассажирооборот, сейчас по прошлому году было 6,5 миллиона пассажиров, которые путешествовали железнодорожным транспортом в 23 страны мира", — рассказал директор федеральной пассажирской компании Петр Иванов.

Востребован не только комфорт, но и скорость. Сделать логистику пассажирских и грузовых потоков "бесшовной". На пленарном заседании форума "ProДвижение.1520" говорят о развитии российских железных дорог.

Колею 15.20 или 1520 миллиметров во всем мире называют русской. Она является основной для стран бывшего СССР, а также Финляндии и Монголии. Общая протяженность железной дороги такой ширины составляет более 150 тысяч километров. В ближайшее время ее планируют продлить до столицы Австрии Вены.

Сейчас на пути активного сотрудничества стоят антироссийские санкции. Отодвинуть политические разногласия с дороги взялись руководители европейских логистических компаний.

"Я уверен, что в определенный момент этих санкций больше не будет. Все понимают, что друг друга нужно задействовать, сотрудничать, и этим путем защищать доверие и мир", — говорит старший вице-президент по развитию бизнеса в Евразии DB Cargo AG Уве Лойшнер.

На полях форума подписано более десятка соглашений. Всего же в деловой программе заявлено 325 компаний. В "ProДвижении.1520" участвуют представители 17 стран мира. Это почти полторы тысячи участников.

"Все, о чем мы договорились с нашими коллегами в рамках инвестпрограммы, а это уникальная программа о покупке локомотивов, закупки пассажирских вагонов, развития пригорода и многие другие направления, особо отмечу цифровизацию, информатизацию, все эти направления дают уже очень хороший результат", — рассказал генеральный директор-председатель правления компании РЖД Олег Белозеров.

Развивается и знаменитый БАМ. Компания "Сибирский антрацит" представила на форуме проект строительства второго Северо-Амурского тоннеля в Республике Бурятия.

"В этом месте образовалось "узкое горлышко", из-за которого пропускная способность Байкало-Амурской магистрали на данном участке составляет всего 16 миллионов тонн ( в год), после строительства 2-го Северо-Амурского тоннеля пропускная способность увеличится до 100 миллионов тонн", — сообщил начальник управления железнодорожной логистики компании "Сибирский антрацит" Михаил Умрихин.

В планах у железнодорожников — развитие международных транспортных коридоров — "Европа — Азия", "Север — Юг", а также "Арктика — Сибирь — Азия".