Школьница спасла подругу от крокодила, выдавив ему глаза

Школьница Ребекка Мункомбве из селения Синдерела в Зимбабве стала официально признанной "грозой крокодилов" после того, как отчаянно кинулась на спасение своей 9-летней подружки.

Группа детей, как сообщают южноафриканские СМИ, купалась в реке, когда рептилия вдруг схватила за руку и ногу одну из девочек и попыталась утащить ее под воду.

11-летняя Ребекка бросилась на помощь подруге. Взобравшись на спину крокодила, она стала выдавливать ему глаза. После недолгой схватки рептилия разжала челюсти и отпустила ребенка.

С незначительными травмами девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, а "гроза крокодилов" Ребекка в общении с журналистами объяснила свой поступок тем, что была самой старшей среди детей, которые плавали в реке, и должна была помочь.

Местные власти уже поблагодарили отважную девочку, передает ТАСС.