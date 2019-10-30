Авария с упавшей в кювет маршруткой в Твери попала на видео

В Твери маршрутный автобус потерял управление на скользкой дороге, упал в кювет и перевернулся. Из десяти пассажиров, находящихся в салоне, три человека получили травмы.

Инцидент произошел на улице Димитрова в среду, 30 октября, около 10 утра. После аварии водитель, уроженец Киргизии, забинтовал поврежденную руку и, не дожидаясь приезда полицейских, покинул место происшествия и ударился в бега.

Приехавшая скорая забрала пострадавших пассажиров в больницу. По словам руководителя ГИБДД по Тверской области, тяжелые травмы никто не получил.

Поисками сбежавшего водителя занимались не только инспекторы ДПС, но и сотрудники уголовного розыска, кинологи с собаками и даже собственник маршрутки. К настоящему времени исчезнувший мужчина задержан и дает полицейским показания.

В Тверской области 30 октября наблюдался сильный гололед. По неуточненным данным, в среду в утренние часы в городе произошло более двух десятков аварий.