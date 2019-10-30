Путин прибыл в Будапешт на переговоры с Орбаном

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля, подчеркнув, что в ходе государственного визита политики обсудят ряд важных вопросов двухсторонних отношений, в частности, в торгово-экономической и культурной сферах, а также обменяются мнениями по наиболее актуальным темам международной повестки.

Отмечается, что в прошлом году в целом объем взаимной торговли вырос на 29,5% до 7 миллиардов долларов. Однако за первое полугодие 2019 года объем товарооборота снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Эксперты оценивают общий объем прямых венгерских инвестиций в российскую экономику в сумму, превышающую 1 миллиард евро, размер же активов России в Венгрии составляет примерно 800 миллионов евро.

После переговоров запланировано подписание ряда документов, в частности договора между Москвой и Будапештом в области социального обеспечения.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин также встретится в столице Венгрии с руководителями христианских церквей Ближнего Востока и нанесет визит в одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.