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30 октября 201917:32

На Украине имя Хмельницкого убрали из названия города

Wikipedia

Украинский город Переяслав-Хмельницкий стал просто Переяславлем. Соответствующее решение вынес местный совет и одобрил Киев, сообщает агентство ТАСС. Как пояснили чиновники: они возвращают населенному пункту историческое имя и одновременно пытаются преодолеть миф о том, что Украина всегда тянулась к России.

Стоит отметить, что памятник гетману Богдану Хмельницкому, который принес присягу царю Алексею Михайловичу, сейчас стоит в центре Киева. Не ясно, какая теперь его ждет судьба.

Переяславль – один и древнейших русских городов. Первые упоминания о нем появились еще в начале 10 века. В 1654 году Богдан Хмельницкий поклялся в верности русскому царю и оформил вхождение этих земель в состав России. Впрочем, фамилия гетмана добавилась к названию города только в 1943 году, сразу после освобождения его от гитлеровских захватчиков.

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