Президент Чили отменил саммит АТЭС и климатический форум

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит АТЭС и климатический форум COP25.

Как передает РИА Новости, об этом решении главы государства мировое сообщество проинформировал телеканал 24 Horas.

С 14 октября 2019 года в стране проходят массовые беспорядки и столкновения с полицией, поджоги транспорта и магазинов. Волнения начались после решения властей повысить плату за проезд в Сантьяго. В итоге погибли уже 19 человек. В результате Пинтера был вынужден ввести в Чили чрезвычайное положение и отменить повышение цен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что отмена визита российского лидера Владимира Путина в Чили на саммит АТЭС 16-17 ноября не связана с беспорядками в Сантьяго и обусловлена большим количеством внутрироссийских мероприятий, сообщает ТАСС.